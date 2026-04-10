На Камчатке эвакуировали пятерых пострадавших туристов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. На Камчатке вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, их сейчас осматривают врачи, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как уточнили спасатели РИА Новости, тела двоих погибших остались на месте происшествия – ими займется Следственный комитет РФ.
Ранее глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщал, двое погибших туристов - 2001 и 2003 годов рождения, еще один получил сильные обморожения. Пятеро были доставлены спасателями и волонтерами на базу у подножия Авачинского вулкана, откуда их позже эвакуируют вертолётом. Еще двое туристов, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в поселок Пиначево.
Причиной трагедии, по словам Лебедева, стало пренебрежение элементарными правилами безопасности.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.