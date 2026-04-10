08:45 10.04.2026 (обновлено: 10:07 10.04.2026)
На Камчатке эвакуировали пятерых пострадавших туристов

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAXСпасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. На Камчатке вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, их сейчас осматривают врачи, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Все пять пострадавших эвакуированы вертолетом МЧС России. Сейчас их осматривают медики", - проинформировало ведомство в Мax.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Пострадают миллионы. Российские туристы столкнулись с новой проблемой
31 марта, 08:00
Как уточнили спасатели РИА Новости, тела двоих погибших остались на месте происшествия – ими займется Следственный комитет РФ.
Ранее глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщал, двое погибших туристов - 2001 и 2003 годов рождения, еще один получил сильные обморожения. Пятеро были доставлены спасателями и волонтерами на базу у подножия Авачинского вулкана, откуда их позже эвакуируют вертолётом. Еще двое туристов, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в поселок Пиначево.
Причиной трагедии, по словам Лебедева, стало пренебрежение элементарными правилами безопасности.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В посольстве рассказали о возвращении с Филиппин тела российского туриста
20 марта, 16:02
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
