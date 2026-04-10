06:41 10.04.2026 (обновлено: 09:45 10.04.2026)
Пять найденных туристов на Камчатке получили сильные обморожения

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAXСпасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Поисковая операция на Камчатке, где пропали туристы, завершилась: пять из семи туристов обнаружены живыми, но с признаками сильного обморожения, два человека погибли, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения", - говорится в пресс-релизе.
По данным оперативной дежурной службы Центра управления в кризисные ситуации, поисковая группа нашла всех участников похода - двое туристов погибли, пятерым оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется. Правительство края окажет всестороннюю поддержку родственникам погибших.
"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и делаем все возможное для их поддержки в этот тяжелый период", - добавили в правительстве.
Группа из семи туристов 28 марта продолжила маршрут после конфликта в коллективе, не имея при себе палатки и спутникового телефона. Восьмого апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило передвижение и связь. Поисковые работы завершены.
