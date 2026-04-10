Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае

Пять найденных туристов на Камчатке получили сильные обморожения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Поисковая операция на Камчатке, где пропали туристы, завершилась: пять из семи туристов обнаружены живыми, но с признаками сильного обморожения, два человека погибли, сообщили в правительстве Камчатского края.

"Пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения", - говорится в пресс-релизе.

По данным оперативной дежурной службы Центра управления в кризисные ситуации, поисковая группа нашла всех участников похода - двое туристов погибли, пятерым оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется. Правительство края окажет всестороннюю поддержку родственникам погибших.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и делаем все возможное для их поддержки в этот тяжелый период", - добавили в правительстве.