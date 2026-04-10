На Камчатке пропала группа туристов, им грозит смертельная опасность

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На Камчатке пропала группа туристов, об этом на странице "ВКонтакте" сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.
"Сегодня ночью от организатора похода зарегистрированной туристической группы (сам он находится за пределами Камчатского края), совершающей поход в Налычевском парке, поступила тревожная информация", — написал он.
По словам Лебедева, 28 марта группа из девяти человек вышла по запланированному маршруту, однако позже группа разделилась — семь из них направились по несокращенному маршруту, после чего связь с ними пропала.
"Поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть", — предупредил министр.
Как сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС, пропавшие туристы приехали из Санкт-Петербурга и Череповца.
На данный момент решается вопрос применения группировки спасателей для поиска пропавших. Определяется состав, маршрут и выдвижение спасателей.
Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
По данным ведомства, во вторник на маршруте у реки Шумная группа разделилась. Двое (у них были палатка и спутниковый телефон) остались на кордоне, а семеро — без палатки и телефона — продолжили движение к Авачинскому перевалу. Связи с ними нет до сих пор.