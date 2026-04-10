11:12 10.04.2026 (обновлено: 11:23 10.04.2026)
Третьей моделью Volga станет кроссовер К40

Продажи кроссовера К40 бренда Volga начнутся летом

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Третьей моделью российского автомобильного бренда Volga станет кроссовер К40, продажи которого начнутся летом, говорится в сообщении пресс-службы бренда.
"Кроссовер K40 дополняет модельный ряд Volga. Старт продаж — лето 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Volga K40 получит две комбинации бензиновых двигателей и трансмиссий: 1,5-литровый двигатель с турбиной и мощностью 147 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с передним приводом, либо 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Ранее компания анонсировала для своей модельной линейки кроссовер К50 и С50, продажи которых также начнутся этим летом.
В феврале компания-производитель автомобилей Volga АО "Нижегородские легковые автомобили" анонсировала, что серийное производство этих машин на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года.
