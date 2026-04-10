В Израиле предложил расширить границы за счет других стран, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.
"У нас есть сильная военная составляющая с достижениями на всех фронтах… Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с (присоединением территорий - ред.) Хермона и буферной зоны", - заявил Смотрич в ходе церемонии открытия нового поселения Маоз Цур в округе Беньямин на Западном берегу реки Иордан.
Смотрич добавил, что Израиль уже предпринял на Западном берегу шаги, которые, по убеждению министра, "сводят на нет идею о создании государства Палестина".
В свою очередь министр обороны Исраэль Кац в своем заявлении выразил мнение, что еврейские поселения на Западном берегу "не только защищают весь Израиль, но и укрепляют его безопасность".
Портал отмечает, что израильское правительство уже одобрило строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.