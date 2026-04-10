Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 10.04.2026
Новейший спасательный костюм для ВМФ России успешно прошел испытания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМоряки ВМФ России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Моряки ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Финальные тестирования новейшего рабоче-спасательный костюма для моряков Военно-морского флота России успешно завершились, сообщили в Минобороны России.
"Новейший рабоче-спасательный костюм для Военно-морского флота прошел финальные испытания в Государственном научно-исследовательском институте аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ министерства обороны Российской Федерации. По специальной методике образцы костюма были испытаны в бассейне института в различных ситуациях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, костюм предназначен для работ на палубе кораблей и подлодок в неблагоприятных погодных условиях. Также он обладает положительной плавучестью, что обеспечивает удержание человека на поверхности воды в случае падения за борт и защищает от переохлаждения в течение часа.
После завершения этапов апробации на флотах и приема на снабжение ВМФ рабоче-спасательный костюм поступит на все флоты и Каспийскую флотилию.
РоссияКаспийская флотилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала