Новейший спасательный костюм для ВМФ России успешно прошел испытания

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Финальные тестирования новейшего рабоче-спасательный костюма для моряков Военно-морского флота России успешно завершились, сообщили в Минобороны России.
"Новейший рабоче-спасательный костюм для Военно-морского флота прошел финальные испытания в Государственном научно-исследовательском институте аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ министерства обороны Российской Федерации. По специальной методике образцы костюма были испытаны в бассейне института в различных ситуациях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, костюм предназначен для работ на палубе кораблей и подлодок в неблагоприятных погодных условиях. Также он обладает положительной плавучестью, что обеспечивает удержание человека на поверхности воды в случае падения за борт и защищает от переохлаждения в течение часа.
После завершения этапов апробации на флотах и приема на снабжение ВМФ рабоче-спасательный костюм поступит на все флоты и Каспийскую флотилию.