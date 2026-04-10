Новейший спасательный костюм для ВМФ России успешно прошел испытания

"Новейший рабоче-спасательный костюм для Военно-морского флота прошел финальные испытания в Государственном научно-исследовательском институте аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ министерства обороны Российской Федерации. По специальной методике образцы костюма были испытаны в бассейне института в различных ситуациях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, костюм предназначен для работ на палубе кораблей и подлодок в неблагоприятных погодных условиях. Также он обладает положительной плавучестью, что обеспечивает удержание человека на поверхности воды в случае падения за борт и защищает от переохлаждения в течение часа.