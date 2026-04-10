МИД России призвал прекратить атаки на Ливан
21:27 10.04.2026 (обновлено: 22:17 10.04.2026)
МИД России призвал прекратить атаки на Ливан

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия призывает немедленно прекратить обстрелы ливанской территории, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
"Ключевой задачей на нынешнем этапе является устранение первопричин разрушительного конфликта в регионе, то есть полное прекращение войны, начатой США и Израилем. Ее следствием среди прочего стал ущерб, понесенный государствами Аравийского полуострова, а также боевые действия в ливано-израильской приграничной зоне и ракетно-бомбовые удары по Ливану, которые необходимо незамедлительно остановить", — сказано в нем.
В ведомстве призвали участников запланированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут их сорвать. Там также напомнили, что проблем с судоходством через Ормузский пролив не было до нападения на Иран, хотя сейчас причастные к нему обвиняют Тегеран в закрытии коридора.
Сегодня днем исламская республика назвала два условия для переговоров с Вашингтоном: прекращение огня в Ливане и разблокировка замороженных активов. Американская делегация тем временем уже отправилась в Исламабад. Сообщалось и о прибытии представителей иранской стороны, однако агентство Tasnim опровергло эту информацию.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии, назначив переговоры на 10 апреля. В основу будущего договора может лечь план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили американцы.
Однако Иран обвинил противника в нарушении условий из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.
