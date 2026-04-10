Ульянов: Иран начал обогащать уран до 60 процентов в ответ на давление США - РИА Новости, 10.04.2026
19:02 10.04.2026
Ульянов: Иран начал обогащать уран до 60 процентов в ответ на давление США

© AP Photo / Ronald Zak — Иранский флаг
Иранский флаг. Архивное фото
ВЕНА, 10 апр - РИА Новости. Иран начал обогащение урана до уровня 60% как ответ на политику давления со стороны США после их выхода из ядерной сделки, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на политику максимального давления США после выхода Вашингтона из СВПД. Это не имело отношения к ядерному оружию. Это был лишь ответ на давление", - написал он в своем аккаунте соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако затем перестали скрывать, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
