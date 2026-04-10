Иран назвал условия для мирных переговоров с США

ТЕГЕРАН, 10 апр — РИА Новости. Тегеран ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать мирные переговоры с Вашингтоном, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.