Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал условия для мирных переговоров с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 10.04.2026 (обновлено: 18:27 10.04.2026)
Иран назвал условия для мирных переговоров с США

Иран ждет прекращения огня в Ливане и разморозки активов до переговоров с США

© AP Photo / Francisco Seco — Флаг Ирана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 апр — РИА Новости. Тегеран ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать мирные переговоры с Вашингтоном, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Две из мер, взаимно согласованных сторонами, все еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов", — написал Галибаф в соцсети X.
Американская делегация тем временем уже отправилась в Пакистан. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, глава Белого дома Дональд Трамп дал четкие установки членам переговорной группы. Сообщалось и о прибытии в Исламабад представителей иранской стороны, однако агентство Tasnim опровергло эту информацию.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив переговоры на 10 апреля. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.
В миреИранЛиванВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампДжеймс Дэвид ВэнсИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала