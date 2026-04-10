Иран назвал условия для мирных переговоров с США

ТЕГЕРАН, 10 апр — РИА Новости. Тегеран ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать мирные переговоры с Вашингтоном, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Американская делегация тем временем уже отправилась в Пакистан. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, глава Белого дома Дональд Трамп дал четкие установки членам переговорной группы. Сообщалось и о прибытии в Исламабад представителей иранской стороны, однако агентство Tasnim опровергло эту информацию.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив переговоры на 10 апреля. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.