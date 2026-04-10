Иранская делегация откладывала поездку в Пакистан из-за Израиля, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Иран несколько раз откладывал поездку в Исламабад на переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан, сообщил иранский телеканал Иран несколько раз откладывал поездку в Исламабад на переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что делегация США отправляется на переговоры по Ирану Пакистан с четкими установками от американского лидера Дональда Трампа . Информации о визите иранской делегации пока не было.

"Поездка иранской делегации в Исламабад откладывалась несколько раз по этой причине. Иран предупреждал, что продолжение (израильских - ред.) атак на Ливан может перечеркнуть переговоры", - сообщил вещатель.

Он отметил, что давление на этот счет со стороны Тегерана побудило Израиль прекратить атаки на столицу Ливана - Бейрут , однако в случае повторных атак переговоры Ирана о завершении конфликта с США будут отменены.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.

Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.