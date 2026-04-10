Иранская делегация откладывала поездку в Пакистан из-за Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2026
17:01 10.04.2026 (обновлено: 17:04 10.04.2026)
Press TV: поездка иранской делегации в Исламабад откладывалась из-за Израиля

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Иран несколько раз откладывал поездку в Исламабад на переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что делегация США отправляется на переговоры по Ирану в Пакистан с четкими установками от американского лидера Дональда Трампа. Информации о визите иранской делегации пока не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Плохие новости для Европы: стало известно, кто заплатит за победу Ирана
Вчера, 08:00
"Поездка иранской делегации в Исламабад откладывалась несколько раз по этой причине. Иран предупреждал, что продолжение (израильских - ред.) атак на Ливан может перечеркнуть переговоры", - сообщил вещатель.
Он отметил, что давление на этот счет со стороны Тегерана побудило Израиль прекратить атаки на столицу Ливана - Бейрут, однако в случае повторных атак переговоры Ирана о завершении конфликта с США будут отменены.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Иранский министр сделал заявление по поводу США и Израиля
Вчера, 12:04
 
