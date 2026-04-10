В Обществе Красного Полумесяца рассказали о сотрудниках, погибших в Иране

ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. С начала военной операции США и Израиля против Ирана в этой стране погибли четверо сотрудников Общества Красного Полумесяца, еще несколько получили ранения, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Пирхоссейн Коливанд.

"К сожалению, четверо наших коллег погибли, оказывая помощь, а несколько человек получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, организация понесла и значительный материальный ущерб: ракетными обстрелами были уничтожены десятки центров и единиц автотранспорта Общества.

"Двадцать центров Общества Красного Полумесяца были повреждены в результате ракетных ударов. Также три вертолета службы спасения подверглись ракетным ударам, 43 машины скорой помощи были обстреляны непосредственно во время спасательных операций", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ударов с воздуха были повреждены еще 49 различных средств транспорта, используемых спасателями в работе.