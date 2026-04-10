16:20 10.04.2026 (обновлено: 16:24 10.04.2026)
В Обществе Красного Полумесяца рассказали о сотрудниках, погибших в Иране

Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. С начала военной операции США и Израиля против Ирана в этой стране погибли четверо сотрудников Общества Красного Полумесяца, еще несколько получили ранения, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Пирхоссейн Коливанд.
"К сожалению, четверо наших коллег погибли, оказывая помощь, а несколько человек получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, организация понесла и значительный материальный ущерб: ракетными обстрелами были уничтожены десятки центров и единиц автотранспорта Общества.
"Двадцать центров Общества Красного Полумесяца были повреждены в результате ракетных ударов. Также три вертолета службы спасения подверглись ракетным ударам, 43 машины скорой помощи были обстреляны непосредственно во время спасательных операций", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ударов с воздуха были повреждены еще 49 различных средств транспорта, используемых спасателями в работе.
"Мы ежедневно документируем их (преступления - ред.) и направляем в международные организации", - добавил Коливанд.
Он отметил, что иранский Красный Полумесяц проводит спасательные работы по всей территории страны, спасатели стараются прибывать по вызовам менее чем за четыре минуты. "В настоящее время по всей стране находятся 110 тысяч подготовленных сотрудников сил быстрого реагирования, которые оказывают помощь", - сказал глава Общества Красного полумесяца.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
