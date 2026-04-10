ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Иран опасается, что США могут использовать перемирие для перевооружения, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.