ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Иран опасается, что США могут использовать перемирие для перевооружения, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
"Нам не нужно перемирие, которое позволит противнику вновь перевооружиться и повторно совершить агрессию", - приводит слова дипломата информационный портал правительства Ирана.
Он также отметил, что Тегеран является сторонником дипломатии и диалога, но не такого, который создал бы почву для повторного нападения на иранские территории. Тахт-Раванчи отметил, что основной для переговоров о мире будет предложенный Ираном проект, состоящий из 10 пунктов.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.