Рейтинг@Mail.ru
Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров, утверждает WSJ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 10.04.2026 (обновлено: 07:54 10.04.2026)
Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров, утверждает WSJ

© REUTERS / Waseem Khan — Флаги Пакистана в Исламабаде
Флаги Пакистана в Исламабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация из Ирана прибыла в Пакистан в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Иранская делегация прибыла в пакистанский город Исламабад поздно в четверг для переговоров по разрешению конфликта с США", - сообщили газете осведомленные неназванные источники.
Согласно публикации, делегацию возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Сообщалось, что после этого в Пакистане могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта.
Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщал, что Исламская Республика работает над вопросом переговоров с США в Пакистане и надеется, что американская сторона занимается тем же.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
В миреИранСШАПакистанДональд ТрампАббас АракчиМохаммад-Багер ГалибафХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала