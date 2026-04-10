Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров, утверждает WSJ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация из Ирана прибыла в Пакистан в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Иранская делегация прибыла в пакистанский город Исламабад поздно в четверг для переговоров по разрешению конфликта с США", - сообщили газете осведомленные неназванные источники.
Согласно публикации, делегацию возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Сообщалось, что после этого в Пакистане могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта.
Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщал, что Исламская Республика работает над вопросом переговоров с США в Пакистане и надеется, что американская сторона занимается тем же.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".