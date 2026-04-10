СМИ: КСИР заявил, что Иран не запускал ракеты с начала перемирия

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что Иран не запускал ракеты в направлении каких-либо стран после достижения договоренностей о прекращении огня с США, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщал, что Исламская Республика работает над вопросом переговоров с США в Пакистане и надеется, что американская сторона занимается тем же.