Детский реабилитационный центр стоимостью 1,5 млрд руб построят в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют построить в Сунженском районе республики новый детский реабилитационный центр стоимостью около 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Ингушетии планируется начать строительство нового реабилитационного центра для детей в селении Троицкое. Проект был представлен главой республики Махмудом-Али Калиматовым вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой. Для строительства центра подготовлен сводный сметный расчет стоимостью около 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, начало строительства намечено на 2027 год.

Действующий реабилитационный центр в Троицком рассчитан на 50 детей, тогда как помощь в республике требуется примерно 300–350, и существующие площади и инфраструктура не позволяют организовать полный цикл реабилитации для всех нуждающихся.