Детский реабилитационный центр стоимостью 1,5 млрд руб построят в Ингушетии
12:50 10.04.2026
Детский реабилитационный центр стоимостью 1,5 млрд руб построят в Ингушетии

Здание Правительства Республики Ингушетия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют построить в Сунженском районе республики новый детский реабилитационный центр стоимостью около 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии планируется начать строительство нового реабилитационного центра для детей в селении Троицкое. Проект был представлен главой республики Махмудом-Али Калиматовым вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой. Для строительства центра подготовлен сводный сметный расчет стоимостью около 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, начало строительства намечено на 2027 год.
Действующий реабилитационный центр в Троицком рассчитан на 50 детей, тогда как помощь в республике требуется примерно 300–350, и существующие площади и инфраструктура не позволяют организовать полный цикл реабилитации для всех нуждающихся.
"Новый центр должен изменить ситуацию. Для нас принципиально важно, сколько детей смогут пройти реабилитацию, какого результата они достигнут и в каких условиях это будет происходить. В проекте закладываем расширенный коечный фонд, палаты для совместного пребывания с родителями, возможности для реабилитации лежачих и колясочных детей, современное оборудование для ЛФК, сенсорные комнаты, кабинеты для работы с детьми с тяжелыми формами ДЦП, аутистического спектра и генетическими синдромами", - заявил глава Ингушетии.
Республика ИнгушетияСунженский районРоссия
 
 
