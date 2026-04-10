СМИ: главы ФРС и минфина США собрали банкиров из-за нового ИИ от Anthropic - РИА Новости, 10.04.2026
04:36 10.04.2026
СМИ: главы ФРС и минфина США собрали банкиров из-за нового ИИ от Anthropic

Bloomberg: главы ФРС и минфина США собрали банкиров из-за нового ИИ от Anthropic

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных система и веб-браузерах. Это рассматривается как новый класс кибератак, поясняет агентство.
"Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем", - говорится в сообщении Блумберг.
Источники сообщили агентству, что на встречу были приглашены CEO системно значимых банков, включая Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group. По их мнению, это показывает, что регуляторы считают угрозу от новых ИИ-моделей одним из главных рисков для финансовой отрасли и стремятся заранее подготовить банки к возможным атакам.
Компания-разработчик Anthropic разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников, о чём сообщается в статье. Ранее компания уже ограничила доступ к новой системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase.
Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
