Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III в пятницу принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, сообщили РИА Новости в Фонде.
"Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного. Участники встречи совершили молитву о мире на Святой Земле", - сказал представитель Фонда.
Он отметил, что особая молитва о мире на Святой земле, которую возносят в Иерусалимском патриархате накануне празднования Пасхи, "стала уже традицией, к которой присоединяются верующие в храмах разных Поместных Церквей".
Делегацию Фонда Андрея Первозванного за Благодатным огнем в 2026 году возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Благодатный огонь появляется ежегодно днем в Великую субботу, канун встречи православными христианами праздника Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе.
Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
В ФАП рассказали, в какие храмы доставят Благодатный огонь
9 апреля, 13:25