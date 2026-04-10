Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III в пятницу принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, сообщили РИА Новости в Фонде.

Он отметил, что особая молитва о мире на Святой земле, которую возносят в Иерусалимском патриархате накануне празднования Пасхи, "стала уже традицией, к которой присоединяются верующие в храмах разных Поместных Церквей".