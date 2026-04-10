Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Иерусалим

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла из Тель-Авива в Иерусалим, где в субботу пройдет церемония схождения Благодатного огня, рассказал РИА Новости представитель Фонда.
Ранее делегация Фонда прибыла из России в Тель-Авив в аэропорт "Бен-Гурион". Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Благодатный огонь появляется ежегодно днем в Великую субботу, канун встречи православными христианами праздника Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе.