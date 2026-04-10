Опрос показал отношение немцев к возвращению сирийских беженцев на родину
21:05 10.04.2026 (обновлено: 21:06 10.04.2026)
Опрос показал отношение немцев к возвращению сирийских беженцев на родину

INSA: 61% немцев поддерживают возвращение сирийских беженцев на родину

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 60% граждан ФРГ положительно относятся к идее возвращения 80% сирийских беженцев на родину, следует из результатов исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине, что Германия готова оказать поддержку процессу восстановления страны и возвращению до 80% сирийцев на родину в ближайшие три года.
"Фридрих Мерц допустил возможность возвращения на родину до 80% сирийцев. Опрос, проведенный институтом INSA для газеты Bild, показывает, что 61% немцев одобряют это", - говорится в материале.
При этом большая часть опрошенных (78%) считает осуществление инициативы, высказанной Фридрихом Мерцем, нереалистичным, тогда как обратного мнения придерживаются только 15% респондентов.
Опрос проводился в период со 2 по 7 апреля 2026 года. В исследовании принял участие 1001 человек. Данные о способе проведения и статистической погрешности не приводятся.
В миреГерманияСирияБерлин (город)Фридрих МерцАхмед аш-ШарааBild
 
 
