"Хезболла" призвала власти Ливана прекратить идти на уступки

КАИР, 10 апр – РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" призывает власти Ливана прекратить идти на уступки, заявил генсек движения Наим Касем.
NYT рассказала о разногласиях Трампа и Нетаньяху
Вчера, 03:05
"Мы не позволим вернуться к прежней ситуации и призываем официальных лиц прекратить идти на безвозмездные уступки", - сказал Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
Ранее американский телеканал CBS сообщал со ссылкой на представителя госдепа, что делегации Израиля и Ливана могут встретиться в США на следующей неделе. В свою очередь министр культуры Ливана Гассан Саламе заявил, что переговоры между Ливаном и Израилем начнутся в США, возможно, 14 апреля.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.