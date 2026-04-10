"Хезболла" призвала власти Ливана прекратить идти на уступки - РИА Новости, 10.04.2026
15:45 10.04.2026 (обновлено: 15:53 10.04.2026)
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах". Архивное фото
Бойцы ливанского движения "Хезболлах". Архивное фото
КАИР, 10 апр – РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" призывает власти Ливана прекратить идти на уступки, заявил генсек движения Наим Касем.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного ливанского чиновника передавало, что Ливан ожидает, что по итогам переговоров с Израилем в США будет объявлено о прекращении огня.
"Мы не позволим вернуться к прежней ситуации и призываем официальных лиц прекратить идти на безвозмездные уступки", - сказал Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
Ранее американский телеканал CBS сообщал со ссылкой на представителя госдепа, что делегации Израиля и Ливана могут встретиться в США на следующей неделе. В свою очередь министр культуры Ливана Гассан Саламе заявил, что переговоры между Ливаном и Израилем начнутся в США, возможно, 14 апреля.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
В миреЛиванИзраильСШАГассан СаламеБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
