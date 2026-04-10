В ГД попросят проверить законность размещения автоматов с игрушками в ТЦ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует обратиться в МВД России для проверки законности размещения в торговых центрах (ТЦ) игровых автоматов с игрушками и гаджетами.
"Сложно объяснять детям, что игровые автоматы это зло, когда в каждом без исключения ТЦ на фудкорте или детской зоне стоит детский игровой автомат с игрушками или гаджетами. Я намерен обратиться в МВД, чтобы проверить законность практики размещения таких автоматов в нашей стране", - сказал Милонов.
По мнению парламентария, наличие таких автоматов в торговых центрах можно расценивать как нарушение запрета на деятельность казино в России.
Оценка за поведение в школах необходима, считает Милонов
3 апреля, 14:01