В ГД попросят проверить законность размещения автоматов с игрушками в ТЦ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует обратиться в МВД России для проверки законности размещения в торговых центрах (ТЦ) игровых автоматов с игрушками и гаджетами.