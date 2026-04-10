Европе нужна Россия, чтобы выжить, заявил Дмитриев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение газеты Financial Times о том, что ЕС увеличивает импорт российского газа, поскольку кризис на Ближнем Востоке сокращает поставки.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в первые три месяца года Европа увеличила импорт с российского флагманского проекта по производству сжиженного природного газа, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.