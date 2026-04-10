Гладков рассказал о выплатах белгородцам за поврежденные ВСУ автомобили

БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. В Белгородской области с начала СВО выплатили 4 миллиарда рублей внебюджетных средств за 18,5 тысячи поврежденных из-за атак ВСУ автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Много урона: за 4,5 года было повреждено и уничтожено более 21 тысячи автомобилей, 18,5 тысячи — восстановлены, за них жителям выплачены компенсации. На это было потрачено из внебюджетного фонда около 4 миллиардов рублей", — сказал Гладков.

Как отметили в правительстве области, все средства на компенсации выделены из внебюджетных источников. В настоящее время в работе остаются еще порядка 2,5 тысячи заявлений от жителей. Проводится оценочная экспертиза по нанесенному ущербу, после чего жителям будут перечислены денежные средства.