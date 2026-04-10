Гладков рассказал о выплатах белгородцам за поврежденные ВСУ автомобили - РИА Новости, 10.04.2026
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:23 10.04.2026
Гладков рассказал о выплатах белгородцам за поврежденные ВСУ автомобили

Гладков: белгородцам выплатили 4 млрд руб за поврежденные ВСУ автомобили

БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. В Белгородской области с начала СВО выплатили 4 миллиарда рублей внебюджетных средств за 18,5 тысячи поврежденных из-за атак ВСУ автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Много урона: за 4,5 года было повреждено и уничтожено более 21 тысячи автомобилей, 18,5 тысячи — восстановлены, за них жителям выплачены компенсации. На это было потрачено из внебюджетного фонда около 4 миллиардов рублей", — сказал Гладков.
Как отметили в правительстве области, все средства на компенсации выделены из внебюджетных источников. В настоящее время в работе остаются еще порядка 2,5 тысячи заявлений от жителей. Проводится оценочная экспертиза по нанесенному ущербу, после чего жителям будут перечислены денежные средства.
"Сейчас в работе еще 2,5 тысячи автомобилей, проводится оценка, дальше будет производиться выплата. Понимаем, что эту работу необходимо выполнять и дальше, этим и будем заниматься", — заявил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Более 50 тыс жилых помещений восстановлено в Белгородской области с 2022 г
9 апреля, 15:04
 
