11:11 10.04.2026
Гид рассказал о главных ошибках туристов, пострадавших на Камчатке

Жданов: туристы, пострадавшие на Камчатке, совершили непростительные ошибки

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAXСпасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
МАГАДАН, 10 апр - РИА Новости. Туристы, погибшие и получившие обморожения во время похода на Камчатке, совершили несколько непростительных ошибок, сообщил РИА Новости магаданский гид Павел Жданов.
"У группы был один спутниковый телефон на всех. В такой ситуации ни о каком разделении группы не может быть речи. Но даже если ребята решились на такой шаг, они обязаны были сообщить об этом в МЧС, назвать координаты места, где произошло это разделение", - рассказал Жданов.
Стали известны подробности о двух туристах, погибших на Камчатке
10:53
Разумеется, в МЧС туристам бы пояснили, что так делать нельзя, добавил он.
"Ну и в целом, идти без снаряжения на Камчатке в горной местности – это очень безответственно. Там негде укрыться в непогоду, нет деревьев, нет распадков", - отметил Жданов.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, их сейчас осматривают врачи. Тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пять найденных туристов на Камчатке получили сильные обморожения
06:41
 
КамчаткаРоссияПавел ЖдановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
