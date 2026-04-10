Гид рассказал о главных ошибках туристов, пострадавших на Камчатке

МАГАДАН, 10 апр - РИА Новости. Туристы, погибшие и получившие обморожения во время похода на Камчатке, совершили несколько непростительных ошибок, сообщил РИА Новости магаданский гид Павел Жданов.
Разумеется, в МЧС туристам бы пояснили, что так делать нельзя, добавил он.
"Ну и в целом, идти без снаряжения на Камчатке в горной местности – это очень безответственно. Там негде укрыться в непогоду, нет деревьев, нет распадков", - отметил Жданов.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, их сейчас осматривают врачи. Тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.