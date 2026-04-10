Героя России назначили замминистра молодежной политики Самарской области - РИА Новости, 10.04.2026
11:03 10.04.2026
Героя России назначили замминистра молодежной политики Самарской области

Герой России Еремин стал замминистра молодежной политики Самарской области

© Фото : Самарская область/TelegramГерой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин
Герой России, участник президентской программы Время героев, ветеран СВО Андрей Ерёмин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : Самарская область/Telegram
Герой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Андрей Еремин назначен заместителя министра молодежной политики Самарской области, сообщили в проекте.
"Герой Российской Федерации, участник программы "Время героев" Андрей Еремин назначен на должность заместителя министра молодежной политики Самарской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".
Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой "Россия – страна возможностей".
Комментируя свое назначение, Еремин подчеркнул, что в новой должности он с командой будет выстраивать системную работу, которая помогает молодежи брать на себя ответственность, предлагать решения и воплощать свои идеи в жизнь.
"Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны", - приводятся слова Еремина в публикации.
Его наставником выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, каждый ветеран СВО – носитель уникального опыта и качеств, сформированных службой. Тогда как программа "Время героев" дает возможность применить этот ресурс на новом уровне – в системе государственного управления.
"Я уверен, что Герой России Андрей Еремин, назначенный на должность заместителя министра молодежной политики Самарской области, справится с поставленными задачами", – заявил Федорищев, чьи слова приводятся в сообщении.
За боевые заслуги Еремин удостоен звания Героя России, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость" II степени и медалью Суворова.
Ранее более 90 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
