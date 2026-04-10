Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер отменил требование согласовывать поездки для мужчин до 45 лет - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 10.04.2026 (обновлено: 20:50 10.04.2026)
Бундесвер отменил требование согласовывать поездки для мужчин до 45 лет

Welt: в ФРГ отменили требование согласовать поездки для мужчин до 45 лет

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе, пишет немецкая газета Welt.
"Обязанность получать разрешение на поездки за границу для мужчин временно приостановлена. Спорное положение о необходимости согласования зарубежных поездок смягчается. Министерство обороны объявило о введении исключения. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет больше не обязаны уведомлять о поездках", - отмечает издание со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что решение будет закреплено через публикацию в федеральном вестнике и внутренние административные указания.
Как отмечает издание, ранее положение закона вызвало резонанс, поскольку предусматривало, что мужчины указанного возраста должны получать разрешение бундесвера на длительные поездки за рубеж.
При этом, как пишет Welt, в Минобороны отметили, что действующая мера может быть пересмотрена в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности и возможного перехода к обязательной военной службе.
Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau сообщила, что с января вступили в силу новые правила выезда за границу для немецких мужчин. Согласно правилам, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, теперь обязаны получать на это разрешение бундесвера. При этом минобороны Германии пояснило, что разрешение будет предоставляться автоматически, пока военная служба в стране добровольная.
В миреГерманияWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала