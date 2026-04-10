Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году выросла на 3%

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году выросла на 3%

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году выросла на 3%

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году составила рекордные 130,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 3% в годовом выражении, а нефтепереработка выросла на 2,2% - до рекордных 43,8 миллиона тонн, говорится в релизе компании.

"По итогам 2025 года добыча углеводородов выросла на 3% и составила 130,72 миллиона тонн нефтяного эквивалента - благодаря реализации крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале и эффективной работе компании на зрелых месторождениях. Объем нефтепереработки "Газпром нефть" увеличила на 2,2% к предыдущему году – до рекордного уровня в 43,93 миллиона тонн нефти", - говорится в пресс-релизе.

"По итогам 2025 года компания продемонстрировала рекордные объемы добычи и переработки углеводородов, внесла значимый вклад в стабильное и бесперебойное обеспечение нефтепродуктами российских потребителей", - приведены в релизе слова главы компании Александра Дюкова.

"При этом, даже с учетом роста производства, "Газпром нефть" снизила углеродную интенсивность своей деятельности, что подчеркивает нашу приверженность принципам устойчивого развития", - добавил он.

"Газпром нефть" сообщила, что для обеспечения потребностей российского топливного рынка, компания в прошлом году нарастила производство бензина до 10 миллионов тонн.

Также, отмечается, что битумная продукция "Газпром нефти" использовалась для строительства автодорог М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", а также трасс М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток". Кроме того, открытое в 2025 году производство белых масел, обеспечило российских потребителей сырьем для пищевой, медицинской, текстильной промышленности, фармацевтики и производства парфюмерно-косметических изделий.

Кроме того, компания продолжила работу в сфере устойчивого развития: на Омском НПЗ выведен на максимальную мощность комплекс "Биосфера", который сокращает потребление речной воды благодаря инновационным технологиям очистки промышленных стоков. Помимо этого, продолжалась работа по лесовосстановлению: в Восточной и Западной Сибири было высажено свыше 2,5 миллиона сеянцев хвойных деревьев.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Нефтепереработка составила 42,9 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,1%.