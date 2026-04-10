Макрон пригласил Трампа на ужин после саммита G7, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2026
15:11 10.04.2026 (обновлено: 15:12 10.04.2026)
Макрон пригласил Трампа на ужин после саммита G7, пишут СМИ

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидера США Дональда Трампа на ужин в Версальском дворце после предстоящего саммита стран "Группы семи" (G7) в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, Макрон направил приглашение Трампу на фоне их разногласий. Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях Макрона, заявив, что лидер Франции якобы до сих пор восстанавливается после "удара в челюсть" от своей супруги, которая "крайне плохо" с ним обращается. Макрон заявил, что считает замечания Трампа неделикатными и неуместными.
"Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа на роскошный ужин в богато украшенном Версальском дворце на следующий день после саммита G7 в середине июня", - говорится в сообщении.
По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, на которого ссылается Рейтер, американский лидер получил приглашение, однако до сих пор не принял решение даже относительно своего участия в самом саммите G7. При этом, источники сообщили, что другие лидеры G7 не были приглашены в Версальский дворец.
Французский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что встреча между Макроном и Трампом может состояться и в двустороннем формате в рамках саммита G7. В то же время в Елисейском дворце воздержались от комментариев относительно приглашения Трампа в Версаль, сообщает Рейтер.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
