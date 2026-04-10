ФСБ внесла "АКР"* в список террористических организаций

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Запрещенный в РФ "Антивоенный комитет России"* (АКР) и его подразделения внесены в публикуемый на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных в России террористическими.
"Международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России"* (Russian antiwar committee), Великобритания, и ее структурные подразделения", - говорится на сайте ФСБ.
Верховный суд России 2 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании "Антивоенного комитета России"* (нежелательная организация в РФ) террористическим и запрете его деятельности.
По данным, ранее обнародованным ФСБ, движение "Антивоенный комитет России"* было учреждено в феврале 2022 года, целью АКР является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Генпрокуратурой России 22 января 2024 года деятельность АКР признана нежелательной на территории РФ.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом) и его пособников из числа членов АКР по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По информации российской спецслужбы, Ходорковский** и другие учредители АКР финансируют признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
** Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.