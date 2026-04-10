ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя

На видео оперативники подъезжают к злоумышленнику, который прогуливается вдоль дороги, и быстро кладут его на обледеневший асфальт лицом вниз. После этого сотрудник ФСБ показывает свое удостоверение и объясняет ему, за что тот был задержан. Затем шпиона в наручниках уводят в служебную машину. Также показаны обыск в кабинете, документы и личные бумаги фигуранта.