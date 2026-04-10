11:49 10.04.2026 (обновлено: 12:35 10.04.2026)
ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя за передачу данных Киеву

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания сотрудника Мариупольской городской администрации, передававшего украинским спецслужбам данные о российских войсках.
Сотрудник администрации Мариуполя, по собственной инициативе вышедший на украинские спецслужбы и передававший им сведения о местах дислокации подразделений российской армии, задержан за госизмену и арестован, сообщила ранее ФСБ.
На видео оперативники подъезжают к злоумышленнику, который прогуливается вдоль дороги, и быстро кладут его на обледеневший асфальт лицом вниз. После этого сотрудник ФСБ показывает свое удостоверение и объясняет ему, за что тот был задержан. Затем шпиона в наручниках уводят в служебную машину. Также показаны обыск в кабинете, документы и личные бумаги фигуранта.
Задержание мужчины, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
ФСБ раскрыла подробности об арестованном за госизмену экс-корреспонденте
Вчера, 10:25
 
