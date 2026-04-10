Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым) вылетела в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, который появляется в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу - в канун встречи православными христианами праздника Пасхи (в этом году 11 апреля), сообщили РИА Новости в фонде.