Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым) вылетела в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, который появляется в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу - в канун встречи православными христианами праздника Пасхи (в этом году 11 апреля), сообщили РИА Новости в фонде.
Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос".
Затем Благодатный огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня во "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
"В делегации Фонда Андрея Первозванного - председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов", - сообщили РИА Новости в ФАП.
Также в составе делегации - адвокат Павел Астахов, гендиректор телекомпании НТВ Алексей Земский, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и советник заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности, депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова.
Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.