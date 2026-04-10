Россиян предупредили о фейковых трансляциях из храма на Пасху

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники могут использовать фальшивые трансляции из храма на Пасху для распространения вредоносных ссылок, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
"Пасха для людей — это время радости и добрых традиций, встреч с друзьями и родственниками, а для мошенников — новый этап для заработка. Пока одни готовятся к празднику и помогают нуждающимся, другие запускают фейковые благотворительные сборы. Особую опасность представляют ссылки на "эксклюзивные трансляции". Злоумышленники маскируют вирусы под приглашения посмотреть прямое включение из храма Христа Спасителя или эфир с церемонией схождения Благодатного огня", - пояснил Щербаченко порталу NEWS.ru.
Доцент отметил, что не следует переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы. Также нельзя переводить деньги на якобы благотворительные цели, используя чужие банковские реквизиты. Эксперт порекомендовал направлять пожертвования напрямую проверенным благотворительным организациям.
"Мошенники также активно используют вредоносные открытки, которые отправляют в мессенджерах знакомым и родственникам. Фишинговые ссылки рассылают от человека, которого до этого уже взломали. Кликаете на "красивую картинку" и получаете вирус или устанавливаете мошеннические приложения. Также мошенники используют ложные конкурсы, голосования, вкусные предложения, например, купить куличи по выгодной цене, чтобы заставить вас перейти на зараженный ресурс", - заключил доцент.