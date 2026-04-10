Россиян предупредили о фейковых трансляциях из храма на Пасху

Доцент отметил, что не следует переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы. Также нельзя переводить деньги на якобы благотворительные цели, используя чужие банковские реквизиты. Эксперт порекомендовал направлять пожертвования напрямую проверенным благотворительным организациям.

"Мошенники также активно используют вредоносные открытки, которые отправляют в мессенджерах знакомым и родственникам. Фишинговые ссылки рассылают от человека, которого до этого уже взломали. Кликаете на "красивую картинку" и получаете вирус или устанавливаете мошеннические приложения. Также мошенники используют ложные конкурсы, голосования, вкусные предложения, например, купить куличи по выгодной цене, чтобы заставить вас перейти на зараженный ресурс", - заключил доцент.