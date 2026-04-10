Члены Европарламента могут посетить Россию на 9 Мая, допустил депутат

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента могут в неофициальном качестве посетить Россию в мае по случаю Дня Победы, допустил в разговоре с РИА Новости член Европарламента от Германии Томас Гайзель.
"Не будет официальной делегации, конечно, но они могут приехать, полагаю", - сказал он агентству на полях Московского экономического форума.
Собеседник допустил возможность такой поездки, но отметил, что конкретной информацией на этот счет не располагает.
В 2025 году несколько депутатов Европарламента в неофициальном качестве посетили Россию 9-10 мая.
