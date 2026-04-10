Итог иранской авантюры: Европа выходит из НАТО

"Трамп проиграл войну на всех фронтах" — с таким броским заголовком в четверг вышла норвежская газета VG. Многие либеральные издания США и Европы, может быть, и менее категорично, но тоже повторяют эту мысль. "Выглядит так, как будто проигрывает", — более аккуратно сообщает Politico.

Но это все — оценки убежденных противников Трампа. Конечно, гораздо любопытнее и показательнее то, как комментируют события в Иране сторонники американского президента и представители консервативного лагеря. Вот здесь действительно проявляются чудеса политической эквилибристики — когда комментатору приходится лавировать между своими же постулатами, лозунгами вчерашнего дня и признанием сегодняшних реалий.

Особенно забавно наблюдать, в какой растяжке оказался генсек НАТО Марк Рютте, чьи служебные полномочия требуют проявления лояльности к "папочке" Трампу и одновременно к европейским членам альянса, которых президент США делает теперь чуть ли не главными виновниками неудач на иранском фронте. Уж насколько голландец известен своей кличкой Тефлоновый Марк за свою стойкость к любым передрягам, но даже он поплыл, когда ведущий CNN пригвоздил его вопросом об оценке намерений Трампа "уничтожить иранскую цивилизацию". Рютте начал мямлить, что он "не все комментирует, но поддерживает Трампа". То есть в целом не согласен, но одобряет — примерно так.

Откровенная паника началась среди сторонников Республиканской партии в США, где избирательная кампания выборов в конгресс фактически стартует уже сейчас. Многие сторонники MAGA практически выстраиваются в очередь, дабы отмежеваться от иранской авантюры Трампа. А особо "ястребиные" представители его команды вдруг ощутили, что электоральная почва уходит из-под их ног. Скажем, сенатор Линдси Грэм*, который чувствовал себя вполне комфортно в округе Южной Каролины, где сенатское кресло фактически передается по наследству (там действующий сенатор не проигрывал уже 82 года!), вдруг столкнулся с проблемами. Что уж говорить о республиканцах, которые готовятся к противостоянию с демократами в менее стабильных штатах! Многие из них начали постепенно отползать от Трампа и его иранской политики.

Куда стремительнее происходит это отползание в европейских консервативных СМИ! Скажем, некоторые британские газеты (вроде Daily Telegraph или Daily Mail) в первые дни иранской кампании горячо поддержали эту операцию и активно призывали Лондон присоединиться к ней. "Я ждал этого всю свою жизнь!" — радостно восклицал обозреватель Telegraph в первый день после атаки США на Иран. "Какой позор и унижение для некогда великой Британии!" — восклицала колумнистка The Times из-за того, что Лондон не вступил в войну на стороне США. "Некомпетентный Стармер убивает особые отношения!" — буквально вопила с первой полосы Daily Express, призывая Британию немедленно вступить в "оборонительную войну против террористического режима Ирана". Со страниц Daily Mail бывший премьер Британии Борис Джонсон также критиковал Стармера за то, что тот не поддержал операцию в Иране, и писал: "Наконец у нас есть президент США, который — что бы вы о нем ни думали — готов противостоять врагам Запада".

Это печаталось всего месяц назад! Открываешь сегодня те же газеты — они как будто начисто забыли свои недавние призывы, теперь открыто глумясь над Трампом и его авантюрой! Daily Mail публикует на целый разворот статью известного тележурналиста и аналитика Эндрю Нила под пространным заголовком: "Почему Иран был для Трампа чем-то личным <...> и почему его "небольшая поездка" имеет все признаки того, что станет катастрофическим определяющим актом его президентства — актом, который будет преследовать его всю оставшуюся жизнь".

Ага, то есть теперь хорошо, что Британия не вмешалась в эту авантюру, сделав это "личной проблемой Трампа"? А что же делать со множеством статей этой прессы месячной давности? Так их просто забыли! Как будто и не было жарких призывов поучаствовать в этом военном преступлении, как теперь прямо называют призывы к стиранию целой цивилизации те же самые аналитики. "Реальность такова, что президент Трамп провел месяц в переговорах с собой — и проиграл", — пишет на страницах Daily Telegraph бывший министр обороны Британии Бен Уоллес.

Столь же тяжело теперь разрываться политическим деятелям Евросоюза, поставившим на Трампа. Польский журнал Polityka посвятил свежий номер проблемам президента своей страны Кароля Навроцкого и его партии "Право и справедливость", тесно связавших себя с MAGA. Свежий опрос показал, что даже их сторонники не поддерживают войну в Иране. И чем дольше она продолжается, тем более тяжелым бременем она становится для европейских трампистов.

Но, пожалуй, самой примечательной чертой этих дискуссий стали призывы вчерашних убежденных евроатлантистов к выходу европейских стран из НАТО. Еще недавно это звучало как маргинальное мнение, а теперь оно становится чуть ли не мейнстримом среди европейских либералов, ненавидящих Трампа.

Так, бельгийский профессор Курт Дебеф прямо призвал к этому, заявив: "Для Трампа НАТО больше не существует де-факто. <…> Однако НАТО потенциально может быть крайне разрушительной. Сохраняя наш альянс с США, мы можем втянуть себя в мировую войну по принципу домино". Он призвал срочно создавать европейскую армию — для защиты от России, разумеется.

Совсем недавно за такую крамолу либеральная пресса распяла бы любого политолога, а тут она вдруг горячо поддержала данную инициативу. Нидерландская газета NRC призвала обсудить ее, поскольку "сохранение токсичных отношений с США может быть крайне пагубным".

Эту же идею подхватила датская пресса. Газета Jyllands-Posten опубликовала статью под заголовком "Пришло время для европейской НАТО без США". "Европейцы должны признать, что президент Дональд Трамп не заинтересован в Европе и оборонном альянсе НАТО. Им не следует ждать, пока он выйдет из альянса или превратит его в пародию. Они должны восстановить альянс без Соединенных Штатов и попытаться привлечь к нему другие страны за пределами Европы, чтобы создать глобальный альянс, не превращая его в агрессора", — пишет газета.

И это действительно можно считать первым итогом ближневосточной войны. Чем закончится сам конфликт, насколько будет долгим перемирие и к чему приведут переговоры — это все пока не известно. А вот то, что трещина в Североатлантическом альянсе в результате этих событий стремительно расширяется, — бесспорный факт. Что ж, это надо только приветствовать и помогать им самим разрушать свой агрессивный блок.