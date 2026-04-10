Плохие новости для Европы: стало известно, кто заплатит за победу Ирана

Главное условие перемирия между США и Ираном — сохранение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Это условие — залог перемирия. В случае возобновления воздушных ударов Иран снова перекрывает проход и ситуация возвращается к исходной — той, которая вынудила американцев решиться на мировую.

Иран по итогам войны сохранил и укрепил контроль над ключевой артерией мирового нефтетранзита, заменив США в регионе как главного игрока на нефтяном рынке и гаранта их безопасности, в первую очередь экономической. И получил в результате агрессии американцев постоянный рычаг давления на Вашингтон — более эффективный, чем тысячи тысяч санкций, которые за без малого полвека ввели против Тегерана США и прочие страны Запада.

Так что итог войны однозначен — поражение США и Израиля, победа Ирана. Громкие посты Дональда Трампа и формальности про двухнедельное перемирие — дымовая завеса, которая не может замаскировать этот факт. Это классическая военная победа, которая означает, помимо прочего, выплату репараций победителю. Сохранение за Ираном права на взимание платы за проход через Ормузский пролив нефтетанкеров — это по сути своей именно репарации. И Штаты согласились на такое условие, потому что выплачивать эти репарации будут не они, а те, кто перевозит через пролив больше всех нефти — монархии Персидского залива. Союзники США в регионе.

Именно эти союзники — главные проигравшие в войне. Поражение Израиля — в перспективе; оно по-настоящему начнет сказываться по мере сокращения влияния на Ближнем Востоке американцев. Поражение США — относительное. По сравнению с союзными им арабскими шейхами.

Да, Штаты потерпели имиджевую катастрофу на международной арене. Да, они теряют контроль над ключевым для мировой экономики регионом. Но в плане прямых экономических и военных потерь они отделались в прямом и переносном смысле малой кровью. Иранские ракеты взрываются не в штатах Аризона и Мичиган, а в Саудовской Аравии и Дубае. Цены на бензин во Флориде и Миссисипи выросли к вящему негодованию избирателей Трампа, но США не оказались на грани экономического коллапса. А вот странам Залива перекрыли главную статью их доходов.

Союзники США в регионе по всем параметрам выходят терпилами, которых сперва заставили участвовать в чужой войне, затем нести в ней самые большие потери, а теперь еще и платить за поражение заокеанского "гаранта" их безопасности. "Гарант" на поверку обеспечил и гарантировал им как раз опасность. От пребывания с ним в военном союзе.

В результате провала американо-израильской агрессии против Ирана рухнул не статус США как глобального гегемона. Этот статус рухнул уже давно. Однополярный мир неудержимо распадался как минимум с марта 2014 года, когда Россия ответила на прозападный переворот в важнейшей для нее соседней стране воссоединением с Крымом, а западный блок во главе с Соединенными Штатами так и не смог за это ее "наказать". Что действительно рухнуло именно по итогам этой войны Штатов с Ираном, это статус союзника США.

Наши соседи на западных границах — страны Прибалтики, Украина — всегда считали союз с США гарантией не просто безопасности, а безнаказанности. Можно оскорблять Россию любыми словами, можно пробивать против нее в Брюсселе все новые и новые санкции, можно травить свое русскоязычное население — а что они нам сделают, если на нашей территории стоят американские войска? Та же логика полнейшей вседозволенности затем распространилась на всю Европу. Можно до бесконечности шагать по лестнице эскалации в конфликте с Москвой — а что она сделает, если по всей Европе американские военные базы?

Угрозы США выйти из НАТО, свернуть или хотя бы сократить военное присутствие американцев в Европе всегда вызывали в европейских элитах тихую панику, потому что воспринимались как угрозы их безопасности и безнаказанности. А теперь представим, что сбылась их мечта идиота — тому же Зеленскому удалось спровоцировать прямой военный конфликт России и США. Как это будет на практике, исходя из ближневосточного опыта? Боевые действия будут вестись не на американской территории, а на их территории. Если для агрессии против России задействованы американские базы в Европе, то и российские "Орешники" будут бить по Европе.