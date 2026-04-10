Самолет Eurowings экстренно сел в аэропорту Гамбурга

15:58 10.04.2026 (обновлено: 16:03 10.04.2026)
Самолет Eurowings с 130 людьми на борту экстренно сел в аэропорту Гамбурга

БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании Eurowings с более чем 130 людьми на борту экстренно сел в аэропорту Гамбурга предположительно из-за отказа двигателя, сообщил таблоид Bild.
"Тревога в аэропорту Гамбурга: Airbus A319 авиакомпании Eurowings сообщил о технических проблемах вскоре после взлета в направлении Лондона. Самолет с регистрационным номером EW 7462 развернулся над Бременом и был вынужден совершить аварийную посадку... По информации Bild, у самолета произошел отказ двигателя. На борту находятся более 130 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время после благополучной посадки самолет находится на рулежной дорожке, к нему направлена пожарная служба. Аэропорт закрыт, все прилеты и вылеты приостановлены.
