В Эстонии заявили о военных рисках из-за шага против России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Эстония не станет задерживать российские суда "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации, сообщил командующий ВМС Эстонии Иво Варк в интервью Reuters.
"Риск военной эскалации слишком высок", — сказал он.
По словам Варка, Таллин будет готов рассмотреть вмешательство "только в случае непосредственной угрозы", такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливе нефти.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее отмечал, что череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.
Заявления о якобы причастности Москвы к подобным инцидентам нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.