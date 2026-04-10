ЕС может лишить Сербию финансирования за тесные связи с Россией
09:41 10.04.2026 (обновлено: 11:56 10.04.2026)
ЕС может лишить Сербию финансирования за тесные связи с Россией

ЕС может лишить Сербию 1,5 млрд долларов финансирования за связи с Россией

Флаг Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ЕС рассматривает лишение Сербии 1,5 миллиарда долларов финансирования из-за тесных связей страны с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос.
"Сербия может потерять до 1,5 миллиарда долларов финансирования ЕС, поскольку Еврокомиссия рассматривает его отмену из-за… тесных связей с Россией", - пишет издание.
Кос заявила изданию, что ЕК в настоящее время проводит оценку того, отвечает ли Сербия условиям для выделения ей платежей. По ее словам, ЕС обеспокоен якобы снижением независимости судебной ветви власти в Сербии и якобы давлением на СМИ.
Четыре европейских чиновника заявили изданию, что в последние недели определенные силы в ЕС подталкивают Еврокомиссию к тому, чтобы не выделять финансирование Сербии.
Посол Сербии при ЕС Даниель Апостолович в комментарии для Politico выразил уверенность, что Сербию не лишат финансирования, при этом он отметил, что страна не отказывается от планов вступить в ЕС.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР.
В миреСербияРоссияКитайАлександр ВучичЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
