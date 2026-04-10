Энергодар вторые сутки остается без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар вторые сутки без света, водоснабжение и теплоснабжение города переведено на питание от генераторов, запасы топлива имеются, школы и детсады работают , сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"Энергодар уже сутки в режиме полного обесточивания. Ситуация с восстановлением энергоснабжения крайне сложная. В условиях блэкаута работаем на генераторах, дефицита топлива нет, поставки обеспечены. Водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение обеспечено. Школы и детские сады не прерывали учебный процесс" , - написал Пухов в своем канале в Мах.