Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Запорожской области рассказал о ситуации с топливом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 10.04.2026
Губернатор Запорожской области рассказал о ситуации с топливом

Балицкий: ситуация с поставками топлива в Запорожскую область стабильная

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в Запорожской области на фоне отключения электроэнергии из-за атак ВСУ стабильная, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Дефицита топлива нет. Запасы сформированы, поставки идут по графику. Все АЗС, больницы, объекты ЖКХ и экстренные службы полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Ситуация стабильная и контролируемая", - написал Балицкий в своем канале на платформе Max.
Губернатор подчеркнул, что провел оперативное совещание с профильными ведомствами по ситуации с обеспечением топливом в условиях отключения электроэнергии.
Балицкий ранее в пятницу сообщил, что энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным атакам ВСУ, повреждён ряд энергообъектов, идут восстановительные работы.
Евгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала