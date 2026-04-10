12:53 10.04.2026
РЭЦ подвел итоги участия российских компаний на GITEX Africa 2026

Экспортные возможности 19 российских компаний в Африке превысили 2,6 млрд руб

© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Стенд "Сделано в России" на выставке GITEX Africa 2026
Стенд "Сделано в России" на выставке GITEX Africa 2026
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги участия 19 отечественных компаний в коллективном стенде "Сделано в России" на выставке GITEX Africa 2026 - совокупный экспортный потенциал, предварительно оцененный по итогам встреч, превысил 2,6 миллиарда рублей, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги участия 19 отечественных компаний в коллективном стенде "Сделано в России" на выставке GITEX Africa 2026, которая проходила в Марракеше с 7 по 9 апреля. По результатам деловой программы и питч-сессий участники провели более 340 целевых переговоров с потенциальными партнерами из стран Африки", - отмечает РЭЦ.
Совокупный экспортный потенциал, предварительно оцененный по итогам встреч, превысил 2,6 миллиарда рублей. В экспозиции были представлены разработки в сфере ИИ, БПЛА, кибербезопасности и финансовых технологий. Два участника экспозиции, компании "Спецпромдизайн" и "Телкор", являются обладателями сертификата "Сделано в России".
"Африканские партнеры заинтересованы в комплексных технологических решениях, и российские компании готовы их предлагать. Обширный опыт российских игроков востребован на рынках стран Африки для обеспечения диверсификации и независимости цифровой инфраструктуры", – объяснил директор по клиентской работе РЭЦ Алексей Мудраков.
В 2025 году объем экспорта российских IT-решений превысил 210 миллиардов рублей. Экспортеры получают комплексную поддержку со стороны Группы РЭЦ, в том числе, в лице Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанка и "Школы экспорта".
РЭЦ, являющийся государственным институтом поддержки ННЭ, предоставляет отечественным компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки. Среди мер поддержки – компенсация логистических затрат, страхование экспортных рисков и продвижение под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг доступны на цифровой платформе "Мой экспорт", через которую также можно подать заявку на участие в выставках по всему миру.
 
