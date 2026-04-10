Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 8 мая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 10.04.2026
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 8 мая

Доцент Рогалева: рабочий день 8 мая будет сокращенным на один час

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Украшение Москвы ко Дню Победы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рабочий день 8 мая в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День победы, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Рогалева.
"В соответствии со статьей 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В соответствии с производственным календарем на 2026 год, 8 мая будет сокращенным рабочим днем", - сказала Рогалева.
Эксперт уточнила, что в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется дополнительным выходным или повышенной оплатой.
ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала