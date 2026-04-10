21:21 10.04.2026
Фицо: ЕК должна помочь восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 апр - РИА Новости. ЕК должна помочь восстановить прекращенную киевским режимом прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", заявил в пятницу премьер Словакии Роберт Фицо.
Глава правительства Словакии 4 апреля призвал Евросоюз к диалогу с Россией и отказу от ограничений на импорт российского энергосырья. Он подчеркнул, что должны быть отменены все абсурдные санкции, запрещающие импорт газа и нефти из РФ, начата самостоятельная инициатива ЕС по ускоренному завершению конфликта на Украине, и приняты решительные шаги для восстановления работы "Дружбы".
"Мы будем настаивать на том, что (Европейская - ред.) комиссия должна нам помочь с открытием нефтепровода "Дружба". Снова напомню, что получение нефти с Востока разрешено до 2027 года. Мы можем эти нефть и газ брать, мы не делаем ничего, что противоречило бы решениям Европейского союза", - сказал Фицо в ходе дискуссии со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер Словакии добавил, что неработающая "Дружба" создает Европе огромную проблему, возобновление прокачки по трубопроводу решило бы вопрос с нехваткой нефти в регионе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
