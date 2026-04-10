Психолог рассказала как победить страх вождения после аварии - РИА Новости, 10.04.2026
09:49 10.04.2026
Психолог рассказала как победить страх вождения после аварии

Ликунова: страх вождения после аварии лучше не игнорировать, а прорабатывать

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Водителю, попавшему в аварию и имеющему страх перед вождением после, следует прежде всего понять, что опасность миновала, а также выполнить несколько упражнений, считает кризисный психолог Варвара Ликунова.
"Важно дать понять мозгу, что опасность осталась в прошлом. Для этого нужно вернуть себя в реальность — авария уже произошла, но сейчас вы в другом месте, в других условиях и с другими возможностями", - сказала психолог интернет-изданию "Лента.ру".
Она порекомендовала не заставлять себя садиться в машину, поскольку насилие над собой "только закрепляет страх". По ее словам, для начала необходимо письменно ответить на три вопроса: что именно произошло во время аварии, что находится под контролем водителя, на что он может повлиять в процессе управления автомобилем? Ответы должны быть развернутыми, с максимальным детализированием, уточнила Ликунова.
Следующим этапом, уточнила психолог, должно стать дозированное возвращение, обеспечивающее постепенное привыкание к автомобилю; также она порекомендовала взять несколько занятий с инструктором, чтобы вернуть себе уверенность и контроль.
Эффективным способом Ликунова назвала и дыхательную практику, которая помогает снизить тревогу в моменте. Она отметила, что длинный выдох снижает тревогу и возвращает контакт с телом.
"Иногда после ДТП действительно нужна пауза. Если вождение не критично для жизни, можно взять осознанный перерыв. Но если машина — это повседневная необходимость и работа, страх лучше не игнорировать, а прорабатывать. Возвращаться к вождению нужно в своем темпе", - заключила психолог в беседе с интернет-изданием.
