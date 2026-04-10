Названа сумма долга блогера Митрошиной по налогам - РИА Новости, 10.04.2026
15:09 10.04.2026 (обновлено: 15:10 10.04.2026)
Названа сумма долга блогера Митрошиной по налогам

Долг блогера Александры Митрошиной составляет около 245 миллионов рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Долг блогера Александры Митрошиной по налогам составляет примерно 245 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик".
По данным портала, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) блогера по состоянию на 10 апреля 2026 года составляет 244,996 миллиона рублей.
"Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в карточке с информацией по налогоплательщику.
В понедельник Арбитражный суд Москвы отложил на 22 июня проверку обоснованности заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство представителя Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщившего, что в настоящее время решение о налоговой проверке не вынесено и "должник вызывается на апрель в налоговую".
Заявления инспекции ФНС России № 33 по городу Москве о банкротстве блогера было подано в суд в октябре. Изначальный размер требований налоговиков к должнику, согласно данным картотеки арбитражных дел, составлял около 211 миллионов рублей.
Ранее возбужденное против Митрошиной дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
