ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В течение суток в результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Диброва", — заявили в ведомстве.
© Инфографика
За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1045 боевиков, 21 ББМ, 110 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы "Севера" взяли под контроль Миропольское в Сумской области.
© Инфографика
"Перед началом штурма огнем артиллерии националисты механизированной бригады ВСУ были выбиты из поселка. Значительную роль сыграли подразделения беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные", — отметили в министерстве.
Украинские войска за неделю потеряли на этом направлении более 1280 военных, восемь ББМ, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ, добавили в Минобороны.
