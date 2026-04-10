ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области, сообщило Минобороны

"В течение суток в результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Диброва", — заявили в ведомстве.

© Инфографика Подразделения Южной группировки войск освободили Диброву в ДНР

За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1045 боевиков, 21 ББМ, 110 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Бойцы "Севера" взяли под контроль Миропольское в Сумской области

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Миропольское в Сумской области

"Перед началом штурма огнем артиллерии националисты механизированной бригады ВСУ были выбиты из поселка. Значительную роль сыграли подразделения беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные", — отметили в министерстве.

