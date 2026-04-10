Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 10.04.2026 (обновлено: 13:20 10.04.2026)
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В течение суток в результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Диброва", — заявили в ведомстве.
Подразделения Южной группировки войск освободили Диброву в ДНР
За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1045 боевиков, 21 ББМ, 110 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы "Севера" взяли под контроль Миропольское в Сумской области.
 Подразделения группировки войск "Север" освободили Миропольское в Сумской области
"Перед началом штурма огнем артиллерии националисты механизированной бригады ВСУ были выбиты из поселка. Значительную роль сыграли подразделения беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные", — отметили в министерстве.
Украинские войска за неделю потеряли на этом направлении более 1280 военных, восемь ББМ, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ, добавили в Минобороны.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала