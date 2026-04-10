Гендиректор Центра Хруничева Денискин: МКС может работать дольше 2030 года

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в московских Филях – легендарная площадка, где на протяжении десятилетий производилась рабочая лошадка советской и российской космонавтики – тяжелая ракета "Протон". Здесь же были созданы модули советских орбитальных станций и первые модули российского сегмента Международной космической станции. Сейчас предприятие занимается разработкой перспективных ракет на водороде в качестве топлива. Гендиректор Центра Денис Денискин в ходе Недели космоса рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, как предприятие отметит первую праздничную Неделю, как долго еще будут летать ракеты "Протон", стоит ли продлевать работу российского сегмента Международной космической станции и о том, какое будущее ждет ракеты-носители семейства "Ангара".

– Как Центр Хруничева будет участвовать в Неделе космоса-2026?

– В рамках Недели космоса и Дня космонавтики наши специалисты участвуют в различных тематических мероприятиях, нацеленных на широкую профориентационную работу с подшефными предприятию школами, целевыми колледжами и вузами. Это и лекции наших конструкторов для учеников и студентов, и круглые столы по проектной и исследовательской деятельности будущих сотрудников Центра Хруничева, совместные с преподавателями целевых вузов конференции. Музей предприятия, как одна из площадок по популяризации достижений отечественной ракетно-космической отрасли, в этот период работает в высокой степени загрузки экскурсиями и тематическими лекциями. Неделе космоса предшествовала значимая дата нашего предприятия – 75-летие Конструкторского бюро "Салют". Этому событию в музее посвящена специальная временная выставка, отражающая работу бюро в интересах отечественной авиации и космоса.

– Когда начнется подготовка к пуску "Протона-М", который выведет на орбиту Научно-энергетический модуль РОС? Будет ли ракета чем-то отличаться от той, которая запустила в 2021 году модуль "Наука"? Известна ли дата пуска?

– Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска научно-энергетического модуля РОС, изготовлена по базовой документации, как и для пуска модуля "Наука". Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения. Работы по адаптации "Протона-М" к запуску научно-энергетического модуля начнутся по результатам выпуска эскизного проекта, разрабатываемого головной организацией Российской орбитальной станции РКК "Энергия". Дата запуска также будет определена РКК "Энергия".

– Когда следующий пуск "Протона-М"? С какой нагрузкой отправится ракета?

– Ракета-носитель "Протон-М" для выполнения следующего пуска изготовлена и находится на хранении. Дата пусковой программы будет назначена заказчиком по готовности полезной нагрузки.

– Завершены ли переговоры о продлении срока эксплуатации ракет "Протон" до 2031-2032 годов? Когда состоится запуск последнего из девяти оставшихся "Протонов"?

– Межправительственные переговоры о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана в области космической деятельности и, в частности, по вопросу продления сроков эксплуатации ракет "Протон-М" проведены. Принято решение о пусках девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" в рамках договора аренды комплекса "Байконур" на определенных сторонами условиях. Для Республики Казахстан представляет интерес поддержание на высоком уровне инфраструктуры космодрома и квалификации кадров. Для России – это важная составляющая в программе запусков космических аппаратов ракетами-носителями тяжелого класса. Сроки пуска последней из девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" будут зависеть от требований заказчика на пусковые услуги. Какой период запуска будет определен – такой период будет обеспечен Центром Хруничева с учетом продления гарантийных сроков хранения ракет-носителей. Пока соглашений на пуски всех девяти ракет у нас нет, однако есть намерения осуществить пусковые услуги ракет "Протон-М" в интересах госкорпорации "Роскосмос".

– Сохраняются ли планы по запуску первой "Ангары-А5М" с Восточного в 2027 году? С какой полезной нагрузкой? Когда запланированы второй и третий пуски?

– Одновременно с изготовлением ракет "Ангара-А5" Центр Хруничева разрабатывает модернизированную ракету "Ангара-А5М". В настоящее время в производстве первые летные изделия. Первый запуск ракеты "Ангара-А5М" планируется осуществить в период 2027-2028 годов с отработочным макетом перспективного пилотируемого космического корабля.

– Сколько еще ракет "Ангара-А5" будут запущены до тех пор, пока не завершится их эксплуатация в пользу "Ангары-А5М"?

– Изготовление ракет "Ангара-А5" выполняется Центром Хруничева по заключенным госконтрактам, все они будут запущены в рамках целевых задач. Параллельно с пусками "Ангары-А5" будет проходить отработка ее модернизированной версии. Решение о переходе на "Ангару-А5М" будет приниматься по результатам пусков и отработки конструкторско-технологических характеристик модернизированной ракеты.

– Когда производство "Ангары" будет полностью перенесено на омское предприятие "Полет"? Чем, в таком случае, будет заниматься московская площадка центра?

– В течение последних лет ГКНПЦ им. М.В. Хруничева ведет работы по подготовке производства для серийного изготовления всех типов ракет серии "Ангара" в нашем омском филиале ПО "Полет". Вводятся новые производственные мощности, которые, по нашим планам, могут быть полностью задействованы в 2029 году. На московской площадке Центра Хруничева мы планируем сосредоточить работы по нашим перспективным направлениям, прежде всего, это кислородно-водородная тематика.

– Когда состоится первый пуск ракеты "Ангара" с разгонным блоком КВТК? Когда состоится первый пуск "Ангары-А5В"? Будет ли еще где-то использован водородный двигатель?

– В настоящее время мы активно работаем над созданием энергетически высокоэффективного кислородно-водородного разгонного блока КВТК. С учетом имеющихся приоритетов выполнения работ и, соответственно, выстроенной схемы их финансирования, первый запуск разгонного блока планируется осуществить в 2031 году. По теме "Ангара-А5В" выпущен эскизный проект, прорабатывается вопрос о дальнейшем продолжении работ. Мы видим перспективы применения высокоэффективных двигательных установок с компонентами топлива "кислород+водород" и на ряде других разрабатываемых изделий.

– Продолжатся ли в рамках нацпроекта "Космос" работы по "Ангаре" с многоразовой связкой первой и второй ступеней?

– По ракете "Ангара" с многоразовой связкой первой и второй ступеней выпущено дополнение к эскизному проекту. Востребованность создания такой ракеты определяется потребностями потенциальных заказчиков и экономической эффективностью средства выведения. В настоящее время работы по этой теме в рамках нацпроекта "Космос" не предполагаются.

– Ранее центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщил, что в 2020-2024 годах космонавты обнаружили и загерметизировали на МКС четыре сквозные трещины. Как ведут себя эти дефекты? Не было ли обнаружено новых?

– Российским экипажем МКС было зафиксировано незначительное, но постоянное снижение давления воздуха в переходной камере (ПрК) служебного модуля "Звезда". В результате поиска причин снижения давления были обнаружены микротрещины в оболочке ПрК. Специально созданной комиссией с привлечением ведущих специалистов отрасли были определены все возможные причины возникновения микротрещин. В наземных условиях отработаны технологии поиска микротрещин, предотвращения их роста и герметизации. На борт МКС были переданы необходимые инструменты, материалы и инструкции. Российский экипаж МКС выполнил работы по герметизации и предотвращению роста всех обнаруженных микротрещин. В настоящее время с использованием специализированной датчиковой аппаратуры экипажем МКС ведется периодический контроль состояния микротрещин. Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет. Выполненная специалистами оценка причин возникновения микротрещин и текущего технического состояния переходной камеры подтверждает возможность ее дальнейшей эксплуатации.

– Какие работы по МКС были проведены центром в последние годы? Запланированы ли какие-либо действия до завершения работы станции? Считаете ли вы оправданными сроки использования МКС до 2030 года, или же станция могла бы работать и дольше?