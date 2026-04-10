Гендиректор Центра Хруничева Денискин: МКС может работать дольше 2030 года

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в московских Филях – легендарная площадка, где на протяжении десятилетий производилась рабочая лошадка советской и российской космонавтики – тяжелая ракета "Протон". Здесь же были созданы модули советских орбитальных станций и первые модули российского сегмента Международной космической станции. Сейчас предприятие занимается разработкой перспективных ракет на водороде в качестве топлива. Гендиректор Центра Денис Денискин в ходе Недели космоса рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, как предприятие отметит первую праздничную Неделю, как долго еще будут летать ракеты "Протон", стоит ли продлевать работу российского сегмента Международной космической станции и о том, какое будущее ждет ракеты-носители семейства "Ангара".
– Как Центр Хруничева будет участвовать в Неделе космоса-2026?
– В рамках Недели космоса и Дня космонавтики наши специалисты участвуют в различных тематических мероприятиях, нацеленных на широкую профориентационную работу с подшефными предприятию школами, целевыми колледжами и вузами. Это и лекции наших конструкторов для учеников и студентов, и круглые столы по проектной и исследовательской деятельности будущих сотрудников Центра Хруничева, совместные с преподавателями целевых вузов конференции. Музей предприятия, как одна из площадок по популяризации достижений отечественной ракетно-космической отрасли, в этот период работает в высокой степени загрузки экскурсиями и тематическими лекциями. Неделе космоса предшествовала значимая дата нашего предприятия – 75-летие Конструкторского бюро "Салют". Этому событию в музее посвящена специальная временная выставка, отражающая работу бюро в интересах отечественной авиации и космоса.
– Когда начнется подготовка к пуску "Протона-М", который выведет на орбиту Научно-энергетический модуль РОС? Будет ли ракета чем-то отличаться от той, которая запустила в 2021 году модуль "Наука"? Известна ли дата пуска?
– Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска научно-энергетического модуля РОС, изготовлена по базовой документации, как и для пуска модуля "Наука". Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения. Работы по адаптации "Протона-М" к запуску научно-энергетического модуля начнутся по результатам выпуска эскизного проекта, разрабатываемого головной организацией Российской орбитальной станции РКК "Энергия". Дата запуска также будет определена РКК "Энергия".
– Когда следующий пуск "Протона-М"? С какой нагрузкой отправится ракета?
– Ракета-носитель "Протон-М" для выполнения следующего пуска изготовлена и находится на хранении. Дата пусковой программы будет назначена заказчиком по готовности полезной нагрузки.
– Завершены ли переговоры о продлении срока эксплуатации ракет "Протон" до 2031-2032 годов? Когда состоится запуск последнего из девяти оставшихся "Протонов"?
– Межправительственные переговоры о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана в области космической деятельности и, в частности, по вопросу продления сроков эксплуатации ракет "Протон-М" проведены. Принято решение о пусках девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" в рамках договора аренды комплекса "Байконур" на определенных сторонами условиях. Для Республики Казахстан представляет интерес поддержание на высоком уровне инфраструктуры космодрома и квалификации кадров. Для России – это важная составляющая в программе запусков космических аппаратов ракетами-носителями тяжелого класса. Сроки пуска последней из девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" будут зависеть от требований заказчика на пусковые услуги. Какой период запуска будет определен – такой период будет обеспечен Центром Хруничева с учетом продления гарантийных сроков хранения ракет-носителей. Пока соглашений на пуски всех девяти ракет у нас нет, однако есть намерения осуществить пусковые услуги ракет "Протон-М" в интересах госкорпорации "Роскосмос".
– Сохраняются ли планы по запуску первой "Ангары-А5М" с Восточного в 2027 году? С какой полезной нагрузкой? Когда запланированы второй и третий пуски?
– Одновременно с изготовлением ракет "Ангара-А5" Центр Хруничева разрабатывает модернизированную ракету "Ангара-А5М". В настоящее время в производстве первые летные изделия. Первый запуск ракеты "Ангара-А5М" планируется осуществить в период 2027-2028 годов с отработочным макетом перспективного пилотируемого космического корабля.
– Сколько еще ракет "Ангара-А5" будут запущены до тех пор, пока не завершится их эксплуатация в пользу "Ангары-А5М"?
– Изготовление ракет "Ангара-А5" выполняется Центром Хруничева по заключенным госконтрактам, все они будут запущены в рамках целевых задач. Параллельно с пусками "Ангары-А5" будет проходить отработка ее модернизированной версии. Решение о переходе на "Ангару-А5М" будет приниматься по результатам пусков и отработки конструкторско-технологических характеристик модернизированной ракеты.
– Когда производство "Ангары" будет полностью перенесено на омское предприятие "Полет"? Чем, в таком случае, будет заниматься московская площадка центра?
– В течение последних лет ГКНПЦ им. М.В. Хруничева ведет работы по подготовке производства для серийного изготовления всех типов ракет серии "Ангара" в нашем омском филиале ПО "Полет". Вводятся новые производственные мощности, которые, по нашим планам, могут быть полностью задействованы в 2029 году. На московской площадке Центра Хруничева мы планируем сосредоточить работы по нашим перспективным направлениям, прежде всего, это кислородно-водородная тематика.
– Когда состоится первый пуск ракеты "Ангара" с разгонным блоком КВТК? Когда состоится первый пуск "Ангары-А5В"? Будет ли еще где-то использован водородный двигатель?
– В настоящее время мы активно работаем над созданием энергетически высокоэффективного кислородно-водородного разгонного блока КВТК. С учетом имеющихся приоритетов выполнения работ и, соответственно, выстроенной схемы их финансирования, первый запуск разгонного блока планируется осуществить в 2031 году. По теме "Ангара-А5В" выпущен эскизный проект, прорабатывается вопрос о дальнейшем продолжении работ. Мы видим перспективы применения высокоэффективных двигательных установок с компонентами топлива "кислород+водород" и на ряде других разрабатываемых изделий.
– Продолжатся ли в рамках нацпроекта "Космос" работы по "Ангаре" с многоразовой связкой первой и второй ступеней?
– По ракете "Ангара" с многоразовой связкой первой и второй ступеней выпущено дополнение к эскизному проекту. Востребованность создания такой ракеты определяется потребностями потенциальных заказчиков и экономической эффективностью средства выведения. В настоящее время работы по этой теме в рамках нацпроекта "Космос" не предполагаются.
– Ранее центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщил, что в 2020-2024 годах космонавты обнаружили и загерметизировали на МКС четыре сквозные трещины. Как ведут себя эти дефекты? Не было ли обнаружено новых?
– Российским экипажем МКС было зафиксировано незначительное, но постоянное снижение давления воздуха в переходной камере (ПрК) служебного модуля "Звезда". В результате поиска причин снижения давления были обнаружены микротрещины в оболочке ПрК. Специально созданной комиссией с привлечением ведущих специалистов отрасли были определены все возможные причины возникновения микротрещин. В наземных условиях отработаны технологии поиска микротрещин, предотвращения их роста и герметизации. На борт МКС были переданы необходимые инструменты, материалы и инструкции. Российский экипаж МКС выполнил работы по герметизации и предотвращению роста всех обнаруженных микротрещин. В настоящее время с использованием специализированной датчиковой аппаратуры экипажем МКС ведется периодический контроль состояния микротрещин. Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет. Выполненная специалистами оценка причин возникновения микротрещин и текущего технического состояния переходной камеры подтверждает возможность ее дальнейшей эксплуатации.
– Какие работы по МКС были проведены центром в последние годы? Запланированы ли какие-либо действия до завершения работы станции? Считаете ли вы оправданными сроки использования МКС до 2030 года, или же станция могла бы работать и дольше?
– Специалистами Центра Хруничева непрерывно выполняются работы по управлению служебными системами функционально-грузового блока "Заря" и конструкторскому сопровождению полета модулей "Звезда" и "Наука". Также Центр Хруничева участвует в инженерно-техническом обеспечении эксплуатации МКС, включая работы по подготовке экипажей, изготовлению и замене бортового оборудования, выработавшего установленные сроки эксплуатации. С технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента МКС определяются состоянием незаменяемых в полете элементов модулей. Это в первую очередь корпуса модулей, элементы двигательных установок, систем терморегулирования, тепловой защиты, систем электроснабжения и других бортовых служебных систем. Текущая оценка состояния модулей позволяет рассматривать возможность их дальнейшей эксплуатации. В настоящее время российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации ФГБ "Заря" до конца 2032 года. Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Звезда". Также ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Наука" до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС.