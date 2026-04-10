Защита Чекалина просит прекратить дело о выводе денег в ОАЭ

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Защита Артёма Чекалина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в связи с отказом в возбуждении дела по тем же основаниям, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

В пятницу защита представила постановление следователя от 9 апреля об отказе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов, поскольку все задолженности были погашены. Соответствующее заявление подавала ФНС . Суд приобщил документ к материалам дела.

"Имеется постановление следователя от отказе в возбуждении уголовного дела по тем же основаниям… прошу прекратить уголовное дело", - заявил адвокат Корней Подвойский.

Прокурор возражала против прекращения дела. Судья приобщила документ, отметив, что решение по ходатайству вынесет в совещательной комнате.

По версии следствия, Валерия Чекалина , ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ , сопроводив это ложными документами. Чекалин в своих показаниях в суде заявлял, что никакие документы в банк не предоставлялись.

Дело Чекалиной, которой диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, Лерчек также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.