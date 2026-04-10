Защита Чекалина просит прекратить дело о выводе денег в ОАЭ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Защита Артёма Чекалина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в связи с отказом в возбуждении дела по тем же основаниям, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
В пятницу защита представила постановление следователя от 9 апреля об отказе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов, поскольку все задолженности были погашены. Соответствующее заявление подавала ФНС. Суд приобщил документ к материалам дела.
"Имеется постановление следователя от отказе в возбуждении уголовного дела по тем же основаниям… прошу прекратить уголовное дело", - заявил адвокат Корней Подвойский.
Прокурор возражала против прекращения дела. Судья приобщила документ, отметив, что решение по ходатайству вынесет в совещательной комнате.
По версии следствия, Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, сопроводив это ложными документами. Чекалин в своих показаниях в суде заявлял, что никакие документы в банк не предоставлялись.
Дело Чекалиной, которой диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, Лерчек также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Вишняк был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловала и прокуратура, и сторона защиты, Мосгорсуд назначил заседание на 20 апреля.