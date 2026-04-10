Суд арестовал инвестора, из-за которого возбудили дело в отношении Битмамы

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Валерия Федякина во время оглашения приговора в суде

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал инвестора Гагика Гулакяна по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, ранее он написал заявление на Валерию Федякину (известную как Битмама) о хищении у него более 6 миллиардов рублей и проходил потерпевшим по ее делу, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

"Постановлением суда Гулакяну Гагику Галустовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в данных инстанции.

Ему вменяется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ ).

Ранее он проходил потерпевшим по делу блогера Валерии Федякиной (известной как Битмама), осужденной на семь лет за создание пирамиды и хищение денег вкладчиков.

Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению Гулакяна в сентябре 2023 года. Как указывалось в материалах дела, он утверждал, что не позднее 11 сентября 2023 года передал Федякиной денежные средства в размере не менее 6 миллиардов 714 миллионов 452 тысячи 477 рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования. Блогер обещала ему вернуть деньги и добавить 1% сверху. Однако деньги свои обратно он не получил и обратился в правоохранительные органы.

Валерия Федякина была задержана и арестована. Предпринимательница вину не признала, заявив, что сама стала жертвой мошенников.

Потерпевшими по делу были признаны четыре человека, в том числе Гулакян.

В июне 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии и взыскал с нее 2,2 миллиарда рублей.