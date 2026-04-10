Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал инвестора, из-за которого возбудили дело в отношении Битмамы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 10.04.2026
Суд арестовал инвестора, из-за которого возбудили дело в отношении Битмамы

Инвестора, по заявлению которого возбудили дело в отношении Битмамы, арестовали

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВалерия Федякина во время оглашения приговора в суде
Валерия Федякина во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Валерия Федякина во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал инвестора Гагика Гулакяна по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, ранее он написал заявление на Валерию Федякину (известную как Битмама) о хищении у него более 6 миллиардов рублей и проходил потерпевшим по ее делу, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
"Постановлением суда Гулакяну Гагику Галустовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в данных инстанции.
Ему вменяется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ).
Ранее он проходил потерпевшим по делу блогера Валерии Федякиной (известной как Битмама), осужденной на семь лет за создание пирамиды и хищение денег вкладчиков.
Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению Гулакяна в сентябре 2023 года. Как указывалось в материалах дела, он утверждал, что не позднее 11 сентября 2023 года передал Федякиной денежные средства в размере не менее 6 миллиардов 714 миллионов 452 тысячи 477 рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования. Блогер обещала ему вернуть деньги и добавить 1% сверху. Однако деньги свои обратно он не получил и обратился в правоохранительные органы.
Валерия Федякина была задержана и арестована. Предпринимательница вину не признала, заявив, что сама стала жертвой мошенников.
Потерпевшими по делу были признаны четыре человека, в том числе Гулакян.
В июне 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии и взыскал с нее 2,2 миллиарда рублей.
Приговор она обжаловала, Мосгорсуд продолжит рассматривать её апелляционную жалобу 24 апреля.
ПроисшествияРоссияВалерия Федякина (Битмама)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала