Мелони резко ответила на угрозы Трампа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Евросоюз должен самостоятельно выстраивать систему безопасности в НАТО, не учитывая интересы США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы в первую очередь гарантировать свою собственную безопасность", — так она прокомментировала визит в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в парламенте .
По мнению Мелони, ЕС уже дал понять Вашингтону, что не будет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки, к примеру жестко ответив на притязания на Гренландию и по вопросу тарифов.
"Наконец, мы так же поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участия", — добавила премьер.
Встреча Рютте с Трампом состоялась вечером 8 апреля. По ее итогам президент США снова раскритиковал альянс, заявив, что он не придет на помощь, когда это потребуется Вашингтону. Рютте признал, что явно почувствовал разочарование Трампа в НАТО.
Как писали американские СМИ, во время встречи глава Белого дома был вне себя от гнева и пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают военную операцию против Ирана.