Рейтинг@Mail.ru
Мелони резко ответила на угрозы Трампа
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 10.04.2026 (обновлено: 11:28 10.04.2026)
Мелони резко ответила на угрозы Трампа

Мелони: Европа должна сама строить систему безопасности без США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Евросоюз должен самостоятельно выстраивать систему безопасности в НАТО, не учитывая интересы США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы в первую очередь гарантировать свою собственную безопасность", — так она прокомментировала визит в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в парламенте .
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Ситуация ухудшится": Мелони рассказала о дефиците энергоресурсов в Италии
6 апреля, 00:28
По мнению Мелони, ЕС уже дал понять Вашингтону, что не будет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки, к примеру жестко ответив на притязания на Гренландию и по вопросу тарифов.
«

"Наконец, мы так же поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участия", — добавила премьер.

Встреча Рютте с Трампом состоялась вечером 8 апреля. По ее итогам президент США снова раскритиковал альянс, заявив, что он не придет на помощь, когда это потребуется Вашингтону. Рютте признал, что явно почувствовал разочарование Трампа в НАТО.
Как писали американские СМИ, во время встречи глава Белого дома был вне себя от гнева и пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают военную операцию против Ирана.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СМИ: Трамп осыпал Рютте оскорблениями
00:53
 
В миреСШАИранДжорджа МелониМарк РюттеНАТОЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала